Возгорание на Минском автомобильном заводе произошло вечером. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Также отмечают, что местные жители слышали несколько взрывов.

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Пожар в Минске

На видео виден густой дым в районе автомобильного завода. Что произошло на самом деле – неизвестно.

Пока официальной информации о возгорании на территории Минского автомобильного завода нет.

В Минске пожар: смотрите видео

Удар по российской авиации

Утром 26 февраля на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, в результате которых был поврежден один военно-транспортный самолет России ДРЛС А-50.

Ответственность за атаку на разведывательный самолет взяли белорусские партизаны. Известно, что ДРЛС А-50 атаковали два беспилотника компании DJI.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для Украины повреждение А-50 – это хорошая новость. Причина в том, что этот самолет постоянно сопровождает атаки оккупантов крылатыми ракетами.

Лукашенко признал, что самолет получил повреждения и уже попросил Владимира Путина отправить в Беларусь другой А-50. Причем Лукашенко обвинил в атаке Украину, выругавшись на Владимира Зеленского.

Обратите внимание! Российский президент Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, белорусский руководитель Александр Лукашенко уже долгое время якобы просил его об этом. Диктатор заявил, что такой шаг – якобы ответ Великобритании за предоставление Украине боеприпасов с обедненным ураном.