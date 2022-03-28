Пожар на нефтебазе Луцка локализовали, но до сих пор продолжают тушить, – ГСЧС

Спасателям удалось наконец-то локализировать пожар на нефтебазе в Луцке. Он возник из-за вражеской ракеты, запущенной с территории Беларуси 27 марта.

Локализировать огонь смогли только к 8:12 утра 28 марта. С пожаром боролись всю ночь.

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Спасатели на тушение подали водяные и пенные стволы, провели пенную атаку,

– говорят в ГСЧС.

В то же время огонь полностью пока не укротили, продолжается тушение.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что нефтебаза серьезно пострадала. Всей информации об ущербе пока сообщить не могут. Предварительно известно, что жертв нет.

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