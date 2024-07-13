Украинское командование уничтожает логистику россиян для фронта: обзор боевых действий от Свитана

В Ростовской области произошел мощный пожар на нефтебазе. Ростовская область сейчас фактически один из важнейших военных хабов оккупантов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что из Ростова у россиян налажена основная линия поставки топлива.

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Поставки по Азовскому побережью

Свитан отметил, что россияне почти построили свою железную дорогу из Ростова в Крым. Они очень растянуты вдоль Азовского побережья на глубину 80 километров. Поэтому, именно по этой ветке идет очень много горючего, в частности дизельного.

Россияне потребляют очень много дизеля. Естественно, что по железной дороге будут происходить основные поставки. Основные же базы расположены в Ростовской области. Одна из главных задач наших спецслужб, ВСУ эти нефтебазы уничтожать,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Ростовское направление и Новороссийск

По словам военного эксперта, главный удар следует нанести по Новороссийскому терминалу. Там после перебазирования черноморского флота налажен также огромный хаб. Однако и Ростовское направление выбрано правильно.

"Время уже также пройтись по кругу по НПЗ нашими БПЛА. Россияне фактически все НПЗ восстановили и запустили. Почему и полные нефтебазы. Я думаю, что наши генералы знают ситуацию и перенацелят выполнения задач", – отметил летчик-инструктор.