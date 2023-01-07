Как рассказали в полиции, событие квалифицировали как несчастный случай. Новые детали раскрыл начальник отделения полиции №1 Виталий Сауляк.

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По его словам, примерно в 19:00 в селе Белино, что в Балтской ОТГ, в результате пожара в частном жилом доме погибла 31-летняя женщина и трое детей.

3-х и 4-х лет,

а также 2-летний племянник.

А 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские установили, что в доме также находились две девочки шести и семи лет, которые смогли самостоятельно выбежать на улицу во время пожара. Старшая из них рассказала правоохранителям, что возгорание произошло во время разжигания печи.

Сейчас девочки находятся у родственников, с ними работает психолог ГСЧС. Состояние пострадавшего тяжелое,

– сообщил Сауляк.

Стоит напомнить, что из-за многочисленных массированных обстрелов россиян украинцы вынуждены обогревать свои дома разными методами. Иногда это завершается трагедией. К примеру: