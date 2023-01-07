Как рассказали в полиции, событие квалифицировали как несчастный случай. Новые детали раскрыл начальник отделения полиции №1 Виталий Сауляк.
Важно В Ровенской области целая семья отравилась угарным газом: 5-летнюю девочку спасти не смогли
По его словам, примерно в 19:00 в селе Белино, что в Балтской ОТГ, в результате пожара в частном жилом доме погибла 31-летняя женщина и трое детей.
- 3-х и 4-х лет,
- а также 2-летний племянник.
А 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Полицейские установили, что в доме также находились две девочки шести и семи лет, которые смогли самостоятельно выбежать на улицу во время пожара. Старшая из них рассказала правоохранителям, что возгорание произошло во время разжигания печи.
Сейчас девочки находятся у родственников, с ними работает психолог ГСЧС. Состояние пострадавшего тяжелое,
– сообщил Сауляк.
Стоит напомнить, что из-за многочисленных массированных обстрелов россиян украинцы вынуждены обогревать свои дома разными методами. Иногда это завершается трагедией. К примеру:
- В Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).
- В Киевской области 9-летний мальчик отравился угарным газом. Инцидент произошел из-за сбой в работе котла.