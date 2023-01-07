Случилось это из-за масштабного пожара, произошедшего в их доме.
Важно В Ровенской области целая семья отравилась угарным газом: 5-летнюю девочку спасти не смогли
По данным спасателей, огонь охватил здание примерно в 19:00. Он быстро распространился на площадь в 80 квадратных метров и ликвидировать пожар удалось только в 20:50.
Как рассказали в ГСЧС, во время пожара погибли 31-летняя женщина, ее двое детей:
- 3-х и 4-х лет,
- а также 2-летний племянник.
Мужчину погибшей срочно госпитализировали. У него зафиксировали значительное отравление продуктами горения.
Трагедия в Одесской области / Фото ГСЧС
Недавние случаи отравления угарным газом
К сожалению, из-за многочисленных массированных обстрелов россиян украинцы вынуждены обогревать свои дома разными методами. Иногда это завершается трагедией. К примеру:
- В Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).
- В Киевской области 9-летний мальчик отравился угарным газом. Инцидент произошел из-за сбоя в работе котла.
- В Балаклее в результате отравления угарным газом погибла вся семья. Они обогревали квартиру с помощью газовой плиты. Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с примечанием "несчастный случай".