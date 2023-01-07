Случилось это из-за масштабного пожара, произошедшего в их доме.

Важно В Ровенской области целая семья отравилась угарным газом: 5-летнюю девочку спасти не смогли

По данным спасателей, огонь охватил здание примерно в 19:00. Он быстро распространился на площадь в 80 квадратных метров и ликвидировать пожар удалось только в 20:50.

Как рассказали в ГСЧС, во время пожара погибли 31-летняя женщина, ее двое детей:

3-х и 4-х лет,

а также 2-летний племянник.

Мужчину погибшей срочно госпитализировали. У него зафиксировали значительное отравление продуктами горения.



Трагедия в Одесской области / Фото ГСЧС

Недавние случаи отравления угарным газом

К сожалению, из-за многочисленных массированных обстрелов россиян украинцы вынуждены обогревать свои дома разными методами. Иногда это завершается трагедией. К примеру: