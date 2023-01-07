Сталося це через масштабну пожежу, що трапилась в їхньому будинку.

Важливо На Рівненщині ціла родина отруїлася чадним газом: 5-річну дівчинку врятувати не змогли

За даними рятувальників, вогонь охопив будинок приблизно о 19:00. Він швидко розповсюдився на площу у 80 квадратних метрів і ліквідувати пожежу вдалось лише о 20:50.

Як розповіли в ДСНС, під час пожежі загинули 31-річна жінка, її двоє дітей віком:

3-х та 4-х років,

а також 2-річний племінник.

Чоловіка загиблої терміново госпіталізували. У нього зафіксовано значне отруєння продуктами горіння.



Трагедія на Одещині / Фото ДСНС

Нещодавні випадки отруєння чадним газом

На жаль, через численні масовані обстріли росіян українці змушені обігрівати свої домівки різними методами. Інколи це завершується трагедією. До прикладу: