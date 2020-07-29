В оккупированном Торезе Донецкой области вспыхнул пожар на крыше многоэтажки. Больше всего пострадали квартиры, расположенные сверху. Информации о жертвах пока нет.

Случилось это 29 июля. По состоянию на 17:00 пожар уже ликвидировали, об этом сообщают СМИ оккупантов.

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По их информации, возгорание произошло на верхних этажах, оттуда огонь перешел на кровлю и быстро распространился. Вследствии этого более половины крыши – сгорело.

Пожарным машинам не удалось оперативно найти воду, чтобы тушить пламя. К тому же, через установленные бетонные блоки они не имели возможности подъехать близко к дому.

Торез pic.twitter.com/qXbdx4tbVY — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 29, 2020

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Пожары из-за обстрелов боевиков

Накануне российские наемники на Донбассе обстреляли поселок Зайцево. От прицельного огня загорелось поле. Огонь быстро перекинулся с поля на дома, расположенные поблизости.

По словам очевидцев, загорелись по меньшей мере 10 дворов. Огонь охватил сухую траву и заброшенные сооружения, но жилые дома не повреждены. К счастью, никто не пострадал.