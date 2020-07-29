В окупованому Торезі, що на Донеччині, спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки. Найбільше постраждали квартири, розташовані зверху. Інформації про жертв наразі немає.

Трапилося це 29 липня. Станом на 17:00 пожежу вже ліквідували, про це повідомляють ЗМІ окупантів.

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За їх інформацією, займання відбулося на верхніх поверхах, звідти вогонь перейшов на покрівлю та швидко поширився. Внаслідок цього понад половина даху – згоріло.

Пожежним машинам не вдалося оперативно знайти воду, аби гасити полум'я. До того ж, через встановлені бетонні блоки вони не мали можливості під'їхати близько до будинку.

Торез pic.twitter.com/qXbdx4tbVY — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 29, 2020

В окупованому Торезі горіла багатоповерхівка: дивіться відео

Пожежі через обстріли бойовиків

Напередодні російські найманці на Донеччині обстріляли селище Зайцеве. Від прицільного вогню загорілося поле. Вогонь швидко перекинувся з поля на будинки, розташовані поблизу.

За словами очевидців, загорілися щонайменше 10 подвір'їв. Вогонь охопив суху траву та покинуті споруди, але житлові будинки – не пошкоджені. На щастя, ніхто не постраждав.