Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании Stolitsa Group (SG).

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"Это не только вред для экологии города Киева, но и очередной вызов для успешного завершения нашей компанией достройки ЖК Эврика и ЖК Патриотика обанкротившегося банка "Аркада", – отмечается в заявлении.

В компании сообщили, что руководство Stolitsa Group находилось вблизи места происшествия и обратилось к ГСЧС с предложением оказать максимальное содействие в ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в нескольких километрах от строительной площадки.

Мы обращаемся в правоохранительные органы с требованием в максимально сжатые сроки выяснить причины возгорания, возможных причастных и сообщить громаде Киева о результатах расследования,

– отметили в SG.

Также в компании попросили СМИ проверять информацию через достоверные источники и "не становиться участниками целенаправленной информационной атаки на компанию, которую, пользуясь трагической ситуацией, развернули отдельные физические лица и организации".

"Stolitsa Group оставляет за собой право отстаивать свою деловую репутацию в судебном порядке. Отдельно просим правоохранителей выяснить мотивы "источников", которые распространяют манипулятивные и лживые заявления в адрес нашей компании", – добавили в Stolitsa Group.

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