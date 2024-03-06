Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті компанії Stolitsa Group (SG).
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"Це не лише шкода для екології міста Києва, але й черговий виклик для успішного завершення нашою компанією добудови ЖК Еврика та ЖК Патріотика збанкрутілого банку "Аркада", – зазначається у заяві.
У компанії повідомили, що керівництво Stolitsa Group перебувало поблизу місця події та звернулось до ДСНС з пропозицією надати максимальне сприяння у ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла за декілька кілометрів від будівельного майданчика.
Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою в максимально стислі терміни з'ясувати причини займання, можливих причетних та повідомити громаду Києва про результати розслідування,
– наголосили в SG.
Також у компанії попросили ЗМІ перевіряти інформацію через достовірні джерела та "не ставати учасниками цілеспрямованої інформаційної атаки на компанію, яку, користуючись трагічною ситуацією, розгорнули окремі фізичні особи та організації".
"Stolitsa Group залишає за собою право відстоювати свою ділову репутацію в судовому порядку. Окремо просимо правоохоронців з'ясувати мотиви "джерел", які розповсюджують маніпулятивні та брехливі заяви на адресу нашої компанії", – додали у Stolitsa Group.
Пожежа на Осокорках у Києві: що відомо
- 5 березня біля озера Тягле, що у Дарницькому районі Києва, виникла пожежа. Повідомлення про це почали надходити до Служби порятунку з 16:46. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.
- Як розповіли в ДСНС, гасіння пожежі значно ускладнилося через відсутність шляхів під'їзду для пожежної техніки – територія була підтоплена. Пожежу на площі 3 гектари вдалося загасити о 23:57.
- Водночас у громадській організації "Екопарк Осокорки" заявили, що пожежа виникла на території, що межує із забудовою Stolitsa Group. Активісти стверджують, що причиною займання став підпал. "Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову", – йдеться у повідомленні ГО "Екопарк Осокорки".
- Начальник КМВА Сергій Попко також звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Він наголосив, що будуть об'єктивно з'ясовані обставини пожежі, розглядатимуться всі версії.