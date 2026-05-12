Прямо во время движения: в Черкасской области загорелся пассажирский поезд
- В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда, эвакуированы 40 пассажиров.
- Пожар на площади 180 квадратных метров удалось локализовать без пострадавших, причины устанавливаются.
В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда. Инцидент произошел 12 мая вблизи села Косари Черкасского района.
Из поезда эвакуировали 40 пассажиров. Об этом сообщает ГСЧС.
Что известно о возгорании?
12 мая вблизи села Косари, что в Черкасской области, произошел пожар в электропоезде.
По информации спасателей, возгорание возникло в вагонах поезда прямо во время движения. Еще до прибытия подразделений ГСЧС была организована эвакуация пассажиров. С электропоезда вывели 40 человек.
Также на месте происшествия сразу начали тушение огня первичными средствами пожаротушения. По прибытии спасатели продолжили ликвидацию возгорания.
Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. К тушению привлекли не только подразделения ГСЧС, но и пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду. Спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня на другие вагоны электропоезда.
Пожар в вагонах поезда / Фото ГСЧС
В результате инцидента пострадавших нет. Сейчас причину возникновения пожара устанавливают специалисты. Обстоятельства возгорания выясняются.
Что известно о других пожарах в поездах?
Российские войска нанесли удар по пассажирскому подвижному составу "Укрзализныци" в Николаевской области. Повреждения получил только локомотив. Все пассажиры и водители целы. Резервный поезд отправился на место. Рейсы отправились с задержкой.
Пассажирский поезд Барвенково – Львов – Чоп в Барвенковской громаде на Харьковщине был атакован тремя "Шахедами", что вызвало пожар в вагоне и электровозе. В результате атаки два человека получили ранения, на место прибыли экстренные службы, а для эвакуированных пассажиров организовано резервные автобусы.
Поезд Киев – Сумы загорелся в городе Бурынь. Пожар, вероятно, произошел во время движения. Сначала пассажиры пытались самостоятельно потушить его огнетушителями, но когда огонь набрал силы – обратились к спасателям. Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. К сожалению, работника железной дороги спасти не удалось.
Около 9 утра 4 марта вражеские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками. По словам Кима, "Шахеды" повредили объект транспортной инфраструктуры – на месте вспыхнул пожар. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что удару подвергся пустой поезд, который прибыл на техническое обслуживание. Один сотрудник УЗ получил ранения – его госпитализировали.