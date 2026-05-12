Прямо во время движения: в Черкасской области загорелся пассажирский поезд

В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда. Инцидент произошел 12 мая вблизи села Косари Черкасского района.

Из поезда эвакуировали 40 пассажиров. Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о возгорании?

По информации спасателей, возгорание возникло в вагонах поезда прямо во время движения. Еще до прибытия подразделений ГСЧС была организована эвакуация пассажиров. С электропоезда вывели 40 человек.

Также на месте происшествия сразу начали тушение огня первичными средствами пожаротушения. По прибытии спасатели продолжили ликвидацию возгорания.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. К тушению привлекли не только подразделения ГСЧС, но и пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду. Спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня на другие вагоны электропоезда.

Пожар в вагонах поезда / Фото ГСЧС

В результате инцидента пострадавших нет. Сейчас причину возникновения пожара устанавливают специалисты. Обстоятельства возгорания выясняются.

