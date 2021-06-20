В Польше почти выгорело село: фото и видео ужасного пожара

В Польше произошел масштабный пожар в селе Нова Бяла, что в Малопольском воеводстве. Огонь уничтожил несколько десятков домов, пострадали 9 человек.

Среди 44 жилых домов, по которым прошлось пламя, почти половина были деревянными. Без крыши над головой остались более сотни человек. Сейчас они временно поселились у родственников и друзей.

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Одного из пострадавших эвакуировали авиацией

Большинство пострадавших отравились дымом или получили незначительные ожоги. Однако, как сообщили медики, их здоровью и жизни ничего не угрожает. В тяжелом состоянии только один житель села – он упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его эвакуировали авиацией.

30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим пострадавших. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже на месте,

– заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

С пожаром боролись 400 спасателей

На месте происшествия до сих пор работают пожарные, их около 4 сотен. Им помогают в ликвидации бедствия военные.

Районная прокуратура начала уголовное производство по факту пожара. Эксперты уже осматривают разрушенные пламенем здания.

Смотрите фото из Новой Бялы / Фото из польских СМИ:

Смотрите видео с места пожара: