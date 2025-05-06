Пожар на радиорынке в Соломенском районе Киева: работают спасатели

На радиорынке в Соломенском районе столицы 6 мая загорелось двухэтажное здание. По состоянию на 15:13 известно, что пострадавших нет.

Об этом представитель ГСЧС Киева Павел Петров сообщил 24 Каналу.

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Что известно о пожаре на радиорынке

В ГСЧС сообщили, что сейчас горит двухэтажное здание.

Произошло возгорание на втором этаже с распространением огня на кровлю, примерная площадь – 300 квадратных метров,

– отметил Петров.

Пожар в Соломенском районе столицы: смотрите видео

Представитель ГСЧС добавил, что сейчас на месте работают спасатели.