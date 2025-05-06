6 мая, 15:28
Пожар на радиорынке в Соломенском районе Киева: работают спасатели
Основні тези
- На радиорынке в Соломенском районе Киева загорелось двухэтажное здание, пострадавших предварительно нет.
- Пожар охватил второй этаж и кровлю, площадь возгорания составляет примерно 300 квадратных метров.
На радиорынке в Соломенском районе столицы 6 мая загорелось двухэтажное здание. По состоянию на 15:13 известно, что пострадавших нет.
Об этом представитель ГСЧС Киева Павел Петров сообщил 24 Каналу.
Смотрите также В Киеве в Гидропарке был масштабный пожар, дым видели по всему району
Что известно о пожаре на радиорынке
В ГСЧС сообщили, что сейчас горит двухэтажное здание.
Произошло возгорание на втором этаже с распространением огня на кровлю, примерная площадь – 300 квадратных метров,
– отметил Петров.
Пожар в Соломенском районе столицы: смотрите видео
Представитель ГСЧС добавил, что сейчас на месте работают спасатели.