В России загорелся масштабный пожар на химическом предприятии: эпическое видео

В последние дни в России если не "хлопок" случается, то что-то непременно вспыхивает. Вот, например, загорелся "Невинномысский азот". И пылает он очень красиво.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть масштабный пожар, разгоревшийся на этом химическом предприятии. Как рассказывают в телеграм-каналах, возгорание произошло в Невинномысске Ставропольского края, передает 24 канал.

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Банальная халатность стала причиной возгорания

Известно, что на предприятии "Невинномысский азот" пожар вспыхнул не просто так. Как рассказал городской глава Михаил Миненков, его вызвало короткое замыкание. Последнее произошло на подстанции.

На видео, выложенном в сети, можно увидеть, как пожарники пытаются потушить пламя. Понятное дело, выходит у них это не слишком успешно. Но не исключено, что это связано еще и с тем, что на два рукава – с десяток спасателей. Правда, борются с огнем всего пятеро, а остальные просто наблюдают со стороны.

В России горит "Невинномысский азот": смотрите видео

Накануне мы рассказывали о другом примере неуклюжести россиян. Так, в Таганроге беспилотник оккупантов упал на частный дом. В результате вспыхнул масштабный пожар.

"Форпост" взлетел, а затем сжег свое гнездо

Иначе просто невозможно объяснить происходящее. Если же серьезнее, то вражеский беспилотник "Форпост" – то ли от кривизны рук, то ли от нежелания использоваться в военных целях – упал на жилой дом.

Возможно, россияне бы и порадовались такому дару с небес, но он принес с собой разрушение. К сожалению, гораздо скромнее тех, которые переживает каждый день Украина, которую враг безжалостно обстреливает из всего, чего только можно.

Беспилотник "приземлился" на кровлю дома, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Пожарным удалось спасти от "задымления" женщину. И хотя она по факту осталась без крыши над головой, сомневаемся, что это хоть как-то повлияет на ее отношение к войне против Украины или имперских амбиций Путина.

Если мы уже и Путина вспомнили, то нелишним будет рассказать о пожаре в жилом комплексе Москвы. Она вспыхнула несколько дней тому назад. Так, в столице страны-агрессора пылала одна из башен Capital Towers возле Moscow City.

Заметим, что местные власти окончательно убеждены, что жители Москвы – сплошные идиоты. Якобы информацию о пожаре нужно еще и проверить. Более того, внешние признаки – наличие густого черного дыма – не свидетельствуют о пожаре. И действительно, ничего там не было. Россияне, не накручивайте себя, пожалуйста.

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