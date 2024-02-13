Об этом сообщили местные СМИ. Предварительно, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

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В Анапе вспыхнул пожар

По предварительной информации, огонь охватил верхнюю часть 11-этажного жилого дома, а именно – мансарду. Со здания "осыпается" крыша.

Как сообщают российские СМИ, на место "инцидента" прибыли экстренные службы. Они проводят эвакуационные мероприятия.

В российской Анапе возник пожар: смотрите видео

Сейчас пожарные пытаются обуздать пламя. Известно, что привлечено около 70 спасателей и 22 единицы техники.

В Анапе загорелся жилой дом: смотрите видео

Предварительно, пострадавших и погибших в результате пожара нет. Российское ведомство по экстренным ситуациям сообщило, что всего было спасено 12 человек.

По данным местных правоохранителей, интересно то, что дом, который охватило пламя, был построен без официального разрешения, то есть незаконно.

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