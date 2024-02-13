Об этом сообщили местные СМИ. Предварительно, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.
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В Анапе вспыхнул пожар
По предварительной информации, огонь охватил верхнюю часть 11-этажного жилого дома, а именно – мансарду. Со здания "осыпается" крыша.
Как сообщают российские СМИ, на место "инцидента" прибыли экстренные службы. Они проводят эвакуационные мероприятия.
В российской Анапе возник пожар: смотрите видео
Сейчас пожарные пытаются обуздать пламя. Известно, что привлечено около 70 спасателей и 22 единицы техники.
В Анапе загорелся жилой дом: смотрите видео
Предварительно, пострадавших и погибших в результате пожара нет. Российское ведомство по экстренным ситуациям сообщило, что всего было спасено 12 человек.
По данным местных правоохранителей, интересно то, что дом, который охватило пламя, был построен без официального разрешения, то есть незаконно.
В Москве сообщали о возгорании завода МиГ: что известно
- По сообщениям российских СМИ, в Москве 13 февраля загорелся завод МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе,, пристроенном к корпусу действующего завода,. Россияне пишут, что пока здание не эксплуатировалось.
- Отмечается, что пожар возник на 2-м и 3-м этажах здания. Причина возгорания пока остается неизвестной. Площадь пожара – 70 квадратных метров. Россияне провели эвакуацию.
- Из-за угрозы переброски огня на другие здания на место направили несколько пожарных бригад. Открытый огонь удалось ликвидировать, однако кровля продолжает тлеть. Пожарные разбирают кровлю и проливают перекрытия, чтобы огонь не перешел дальше.
- Заметим, что в ночь на 13 февраля в Москве наблюдалось еще одно огненное зарево. Масштабный пожар заметили в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти" в Капотне. Вспышки были настолько яркие, что было ощущение, будто наступил день.
- Позже в сети предположили, что горел факел нефтеперерабатывающего завода в московском районе Капотни. Возможно, такое огненное зарево появилось из-за плановых работ по сжиганию топлива.