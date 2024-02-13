Про це повідомили місцеві ЗМІ. Попередньо, площа пожежі становить близько тисячі квадратних метрів.
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В Анапі спалахнула пожежа
За попередньою інформацією, вогонь охопив верхню частину 11-поверхового житлового будинку, а саме – мансарду. З будівлі "осипається" дах.
Як повідомляють російські ЗМІ, на місце "інциденту" прибули екстренні служби. Вони проводять евакуаційні заходи.
У російській Анапі виникла пожежа: дивіться відео
Наразі пожежники намагаються приборкати полум'я. Відомо, що залучено близько 70 рятувальників і 22 одиниці техніки.
В Анапі загорівся житловий будинок: дивіться відео
Попередньо, постраждалих та загиблих внаслідок пожежі немає. Російське відомство з екстренних ситуацій повідомило, що загалом було врятовано 12 осіб.
За даними місцевих правоохоронців, цікавим є те, що будинок, який охопило полум'я, було побудовано без офіційного дозволу, тобто незаконно.
У Москві повідомляли про загоряння заводу МіГ: що відомо
- За повідомленнями російських ЗМІ, у Москві 13 лютого спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті в Москві. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до корпусу заводу, що діє. Росіяни пишуть, що наразі будівля не експлуатувалася.
- Зазначається, що пожежа виникла на 2-му та 3-му поверхах будівлі. Причина загоряння поки що залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів. Росіяни провели евакуацію.
- Через загрозу перекидання вогню на інші будівлі на місце направили декілька пожежних бригад. Відкритий вогонь вдалося ліквідувати, однак покрівля продовжує тліти. Пожежники розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі.
- Зауважимо, що у ніч проти 13 лютого в Москві спостерігалася ще одна вогняна заграва. Масштабну пожежу помітили в районі нафтопереробного заводу "Газпромнафти" в Капотні. Спалахи були настільки яскраві, що було відчуття, ніби настав день.
- Пізніше у мережі припустили, що горів факел нафтопереробного заводу у московському районі Капотні. Можливо, така вогняна заграва з'явилася через планові роботи зі спалювання палива.