Чому цілі українських дронів змінилися і чи надовго це у зведені з фронту для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Нічна атака по Україні

В ніч на 11 лютого Росія масовано атакувала українську територію дронами типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 40 ударних БпЛА з 45. Це свідчить про досить ефективну роботу протиповітряної оборони.

Майже всі збили на підльоті до міст, розгорнули систему завчасно. Це показник, ми збиваємо зазвичай всі – коли "Шахеди" заходять вглиб країни. Важче перехопити, коли дрони йдуть вздовж лінії фронту чи кордону,

– додав Світан.

Чому атак по Криму стало менше

Днями партизани руху "Атеш" виявили і показали, де розташовані системи радіоелектронної боротьби росіян в тимчасово окупованому Криму. Однак останнім часом удари сил українських спецоперацій зміщуються з півострова на територію Росії.

Світан переконаний, що причиною цьому є дальність та кількість засобів ураження, які є на озброєнні у ЗСУ.

Для того, щоб накривати Крим, треба використовувати велику кількість безпілотників, десятки або заходити ракетами Storm Shadow, SCALP. Групи цих ракет надходять в Україну дозовано, їх відстрілюють і далі чекають нових,

– прокоментував полковник в запасі.

Наразі використовуються дрони, що розробляються спеціалістами розвідки, і їх запускають переважно по паливних об’єктах ворога з метою знищення російської економіки.

Ситуація на фронті

За словами бійців, що утримують позиції на лівобережжі Херсонщини, ситуація там схожа на пекло. Але ситуація надзвичайно важка і в окупантів. Вони скаржаться на відсутність комунікації між формуваннями, а також процвітання мародерства серед різних підрозділів, які можуть красти одне в одного навіть автівки.

Ці питання дуже актуальні зараз для росіян, адже Херсонщина розташована досить далеко від території Росії (до найближчої точки, Ростова – близько 700 кілометрів), там складна логістика. Зараз ворогові не вистачає транспорту та засобів оборони.

На східному напрямку за минулу добу у ворога відбулося тактичне просування в напрямку Новомихайлівки, Авдіївки та Кліщіївки.

Світан припустив, що причиною цьому став не лише брак боєприпасів через затягування з ухваленням допомоги Україні, а й зміна військового командування української армії.

Росіяни чудово це розуміють. Поки не налагодиться система, а це тижні, росіяни будуть в цей час тиснути, розуміючи, що є нестача управління і комунікації,

– підкреслив військовий експерт.