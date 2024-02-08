Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила, з якими складнощами стикається ворог на Кінбурнській косі та чому боїться втратити цю територію.
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Пріоритет росіян
Окупаційна армія продовжує тероризувати мирне населення на правобережжі Херсонщини обстрілами з мінометів та артилерії. На цьому напрямку для російських загарбників принципово важлива акваторія Очаківської громади. Адже постійні обстріли цієї території стримують розвиток судноплавства у Миколаївській області на цьому сегменті майбутнього навігаційного коридору.
Здорова практика, яка себе виправдала. Використання навігаційних коридорів під забезпеченням Сил оборони на Одещині переконало судновласників у тому, що як тільки ЗСУ заявлять, що це безпечний напрямок, то можна долучати й Миколаївські порти. Це буде потужний сигнал для розвитку української економіки,
– мовила Гуменюк.
Перевезення морем надзвичайно важливі й вигідні в економічному сенсі. Отже, для ворога пріоритет – не допустити в акваторії Очаківської громади відновлення судноплавства.
Тому окупанти чіпляються за цей клаптик суші, за Кінбурнську косу й продовжують терор,
– зауважила речниця ОК "Південь".
Водночас у росіян там виникають складнощі з логістикою. Кінбурнська коса з'єднується з материковою частиною тимчасово окупованої Херсонської області, а розташування на лівому березі Дніпра російських військ нібито мало б полегшити ворогу роботу на цьому напрямку. Однак через географію та ландшафт коси окупанти часто потерпають через брак боєприпасів, а іноді навіть питної води не вистачає.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини
- Окупанти щоденно штурмують позиції українських бійців на лівому березі Дніпра, зокрема у районі села Кринки. Втім, командири окупаційної армії відправляють лише піші групи без підкріплення техніки.
- Збройні Сили України розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Завдяки діям українських захисників вдалося ускладнити та сповільнити логістику ворога на цьому напрямку.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 29 січня повідомила, що ЗСУ вдалося ще більше розширити плацдарм на лівому березі. Вона також наголосила, що потрібно пам'ятати, що лінія фронту дуже гнучка. Однак росіяни не мають успіхів.