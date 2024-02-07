Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що для ЗСУ важливо там утримувати позиції. Адже на тому напрямку українські військові відтягують на себе 70 тисяч росіян.
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"Це дуже багато. Під Авдіївкою воює 40 тисяч. Уявіть собі, якби на додачу до тих 40 ще щонайменше половина цього континенту була перекинута, наскільки б ускладнилася ситуація Сході України", – сказав військовий експерт.
Тобто Сили оборони України ведуть відчайдушну боротьбу, аби відтягнути на себе максимальну кількість росіян. Також українські захисники стримують можливості ворога щодо більшої інтенсивності обстрілів правобережжя Дніпра.
Утримуючи цю смугу ми не даємо противнику можливість використовувати великокаліберні міномети. Ми певною мірою обмежуємо використання артилерійських систем проти мирного населення правого берега. Ця боротьба для нас має сенс,
– наголосив Сергій Грабський.
Військовий експерт додав, що нині недоцільно говорити про наступ з цього напрямку. Однак у перспективі важливість лівобережжя у тому, що звідти можна буде проводити рейди для руйнування комунікації у ворожому тилу.
Яка ситуація в Херсонській області
- За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують утримувати позиції на Херсонському напрямку. Захисники відбивають штурми окупантів. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські сили. Протягом 6 лютого загарбники двічі проводили штурми. Однак, без успіху.
- Для атаки на позиції українських військових на лівобережжі Херсонщини ворог застосовує авіацію, керовані авіабомби та некеровані авіаційні ракети. Штурмові групи загарбників продовжують виконувати піші завдання, але при цьому не застосовують бронетехніку.
- За добу росіяни можуть проводити навіть 10 – 15 штурмів. Робити це їм не заважають навіть складні погодні умови, внутрішні конфлікти чи морально-психологічний розлад. Ворог випробовує на міцність позиції українських бійців.