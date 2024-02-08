Об этом 24 Каналу сказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила, с какими сложностями сталкивается враг на Кинбурнской косе и почему боится потерять эту территорию.
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Приоритет россиян
Оккупационная армия продолжает терроризировать мирное население на правобережье Херсонщины обстрелами из минометов и артиллерии. На этом направлении для российских захватчиков принципиально важна акватория Очаковской громады. Ведь постоянные обстрелы этой территории сдерживают развитие судоходства в Николаевской области на этом сегменте будущего навигационного коридора.
Здоровая практика, которая себя оправдала. Использование навигационных коридоров под обеспечением Сил обороны в Одесской области убедило судовладельцев в том, что как только ВСУ заявят, что это безопасное направление, то можно приобщать и Николаевские порты. Это будет мощный сигнал для развития украинской экономики,
– сказала Гуменюк.
Перевозки морем чрезвычайно важны и выгодны в экономическом смысле. Итак, для врага приоритет – не допустить в акватории Очаковской общины восстановления судоходства.
Поэтому оккупанты цепляются за этот клочок суши, за Кинбурнскую косу и продолжают террор,
– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
В то же время у россиян там возникают сложности с логистикой. Кинбурнская коса соединяется с материковой частью временно оккупированной Херсонской области, а расположение на левом берегу Днепра российских войск якобы должно было бы облегчить врагу работу на этом направлении. Однако из-за географии и ландшафта косы оккупанты часто страдают из-за нехватки боеприпасов, а иногда даже питьевой воды не хватает.
Ситуация на левобережье Херсонщины
- Оккупанты ежедневно штурмуют позиции украинских бойцов на левом берегу Днепра, в частности в районе села Крынки. Впрочем, командиры оккупационной армии отправляют только пешие группы без подкрепления техники.
- Вооруженные Силы Украины расширяют плацдарм на левобережье Херсонщины. Благодаря действиям украинских защитников удалось усложнить и замедлить логистику врага на этом направлении.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк 29 января сообщила, что ВСУ удалось еще больше расширить плацдарм на левом берегу. Она также отметила, что нужно помнить, что линия фронта очень гибкая. Однако россияне не имеют успехов.