Об этом 24 Каналу сказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила, с какими сложностями сталкивается враг на Кинбурнской косе и почему боится потерять эту территорию.

Читайте также У ВСУ там важная цель: видят ли россияне угрозы на левобережье Херсонщины

Приоритет россиян

Оккупационная армия продолжает терроризировать мирное население на правобережье Херсонщины обстрелами из минометов и артиллерии. На этом направлении для российских захватчиков принципиально важна акватория Очаковской громады. Ведь постоянные обстрелы этой территории сдерживают развитие судоходства в Николаевской области на этом сегменте будущего навигационного коридора.

Здоровая практика, которая себя оправдала. Использование навигационных коридоров под обеспечением Сил обороны в Одесской области убедило судовладельцев в том, что как только ВСУ заявят, что это безопасное направление, то можно приобщать и Николаевские порты. Это будет мощный сигнал для развития украинской экономики,

– сказала Гуменюк.

Перевозки морем чрезвычайно важны и выгодны в экономическом смысле. Итак, для врага приоритет – не допустить в акватории Очаковской общины восстановления судоходства.

Поэтому оккупанты цепляются за этот клочок суши, за Кинбурнскую косу и продолжают террор,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

В то же время у россиян там возникают сложности с логистикой. Кинбурнская коса соединяется с материковой частью временно оккупированной Херсонской области, а расположение на левом берегу Днепра российских войск якобы должно было бы облегчить врагу работу на этом направлении. Однако из-за географии и ландшафта косы оккупанты часто страдают из-за нехватки боеприпасов, а иногда даже питьевой воды не хватает.

Ситуация на левобережье Херсонщины