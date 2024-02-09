Щоб відтиснути лінію фронту від Донецька, ворогу потрібно відтиснути український гарнізон з Авдіївки. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що насамперед це політичне завдання для загарбників.

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"Тому битись об Авдіївку вони будуть серйозно. За останню добу на Авдіївку висипалась мало не норма на місяць авіаційних бомб. Вони намагаються "зрити" Авдіївку повністю", – розповів військовий експерт.

Складна ситуація в Авдіївці

Роман Світан зазначив, що росіяни збільшили кількість вильотів авіації, закидають Авдіївку керованими авіабомбами. У ворога стоїть ціль знищити місто, щоб не брати його. Адже у вуличних боях окупанти програють українським захисникам та зазнають величезних втрат.

Тому вони намагаються або знищити укріпрайон авіацією та артилерією, або обійти його. Зараз відбувається і те, і інше. Вони намагаються, з одного боку, обійти Авдіївку, перерізати лінії постачання. З іншого боку, знищують авіаційним артилерійським вогнем,

– сказав він.

Якщо у ЗСУ буде достатня кількість артилерійських снарядів, озброєнь, то українські військові втримають Авдіївку. Там досить серйозний укріпрайон, навіть у зруйнованому стані його практично неможливо взяти. Щоб утримувати росіян на великій відстані від наших позицій, потрібні снаряди у великих кількостях.

ЗСУ займають хороші позиції. За 10 років в Авдіївці створений хороший укріпрайон. Зараз західніше від Авдіївки створений ще один укріпрайон, щоб не дати росіянам оточити, витиснути український гарнізон або пройти далі. Обвалення фронту вже не буде.

"Насамперед потрібно відправити туди ротацію, кілька підрозділів та збільшити кількість боєприпасів. Ми можемо втримати Авдіївку", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

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