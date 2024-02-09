Чтобы оттеснить линию фронта от Донецка, врагу нужно оттеснить украинский гарнизон из Авдеевки. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что прежде всего это политическая задача для захватчиков.

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"Поэтому биться об Авдеевку они будут серьезно. За последние сутки на Авдеевку высыпалась чуть ли не норма на месяц авиационных бомб. Они пытаются "срыть" Авдеевку полностью", – рассказал военный эксперт.

Сложная ситуация в Авдеевке

Роман Свитан отметил, что россияне увеличили количество вылетов авиации, забрасывают Авдеевку управляемыми авиабомбами. У врага стоит цель уничтожить город, чтобы не брать его. Ведь в уличных боях оккупанты проигрывают украинским защитникам и несут огромные потери.

Поэтому они пытаются или уничтожить укрепрайон авиацией и артиллерией, или обойти его. Сейчас происходит и то, и другое. Они пытаются, с одной стороны, обойти Авдеевку, перерезать линии снабжения. С другой стороны, уничтожают авиационным артиллерийским огнем,

– сказал он.

Если у ВСУ будет достаточное количество артиллерийских снарядов, вооружений, то украинские военные удержат Авдеевку. Там достаточно серьезный укрепрайон, даже в разрушенном состоянии его практически невозможно взять. Чтобы удерживать россиян на большом расстоянии от наших позиций, нужны снаряды в больших количествах.

ВСУ занимают хорошие позиции. За 10 лет в Авдеевке создан хороший укрепрайон. Сейчас западнее Авдеевки создан еще один укрепрайон, чтобы не дать россиянам окружить, вытеснить украинский гарнизон или пройти дальше. Обрушения фронта уже не будет.

"Прежде всего нужно отправить туда ротацию, несколько подразделений и увеличить количество боеприпасов. Мы можем удержать Авдеевку", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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