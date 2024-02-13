Водночас офіційних повідомлень про причину загоряння не надходило. За словами росіян, відкритий вогонь ліквідували, але досі є ризик поширення вогню.
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Деталі загоряння
За повідомленнями російських ЗМІ, у Москві 13 лютого спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті в Москві. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до корпусу заводу, що діє. Росіяни пишуть, що наразі будівля не експлуатувалася.
Зазначається, що пожежа виникла на 2-му та 3-му поверхах будівлі. Причина загоряння поки що залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів. Росіяни провели евакуацію.
Через загрозу перекидання вогню на інші будівлі на місце направили декілька пожежних бригад. Відкритий вогонь вдалося ліквідувати, однак покрівля продовжує тліти. Пожежники розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі.
На військовому заводі в Москві сталася пожежа: дивіться відео
Пожежі в Росії
- Додамо, що вночі 13 лютого в Москві спостерігалася ще одна вогняна заграва. Масштабну пожежу помітили в районі нафтопереробного заводу "Газпромнафти" в Капотні. Спалахи були настільки яскраві, що було відчуття, ніби настав день.
- Днем раніше щось палало в одній із військових частин російського міста Ставрополь. Там загорілася будівля штабу 49 загальновійськової армії Південного військового округу. Загоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали.
- У ніч проти 9 лютого СБУ атакувала дронами нафтопереробні заводи в Краснодарському краї. БпЛА поцілили в Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи. На обох виникла пожежа.