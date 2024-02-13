В то же время официальных сообщений о причине возгорания не поступало. По словам россиян, открытый огонь ликвидировали, но риск распространения огня до сих пор существует.

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Детали возгорания

По сообщениям российских СМИ, в Москве 13 февраля вспыхнул завод МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода. Россияне пишут, что по состоянию на сейчас здание не эксплуатировалось.

Отмечается, что пожар возник на 2 и 3-м этажах здания. При этом причина пожара пока остается неизвестной. Площадь пожара – 70 квадратных метров. Россияне провели эвакуацию.

Из-за угрозы переброски огня на другие здания на место направили несколько пожарных бригад. Открытый огонь удалось ликвидировать, однако кровля продолжает тлеть. Пожарные разбирают кровлю и проливают перекрытия, чтобы огонь не перешел дальше.

На военном заводе в Москве произошел пожар: смотрите видео

Пожары в Росси