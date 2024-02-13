В то же время официальных сообщений о причине возгорания не поступало. По словам россиян, открытый огонь ликвидировали, но риск распространения огня до сих пор существует.
Смотрите также "Искусственная страна": причиной начала войны в Украине стала одержимость Путина историей, – WSJ
Детали возгорания
По сообщениям российских СМИ, в Москве 13 февраля вспыхнул завод МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода. Россияне пишут, что по состоянию на сейчас здание не эксплуатировалось.
Отмечается, что пожар возник на 2 и 3-м этажах здания. При этом причина пожара пока остается неизвестной. Площадь пожара – 70 квадратных метров. Россияне провели эвакуацию.
Из-за угрозы переброски огня на другие здания на место направили несколько пожарных бригад. Открытый огонь удалось ликвидировать, однако кровля продолжает тлеть. Пожарные разбирают кровлю и проливают перекрытия, чтобы огонь не перешел дальше.
На военном заводе в Москве произошел пожар: смотрите видео
Пожары в Росси
- Добавим, что ночью 13 февраля в Москве наблюдалось еще одно огненное зарево. Масштабный пожар заметили в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти" в Капотне. Вспышки были настолько яркими, что казалось, что настал день.
- Днем ранее что-то пылало в одной из воинских частей российского города Ставрополь. Там загорелось здание штаба 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Возгорание возникло на первом этаже, людей эвакуировали.
- В ночь на 9 февраля СБУ атаковала дронами нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. БПЛА попали в Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы. На обоих возник пожар.