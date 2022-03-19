Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове потушили: убытки пока даже не считают
Источник:Суспільне
В Харькове потушили пожар на рынке "Барабашово". Ущерб из-за возгорания пока не будут считать.
Пожар длился два дня, вспыхнул он 17 марта, а потушили его только 19 марта. Однако локальные возгорания все еще бывают.
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Пожар потушили, бывают локальные возгорания, так что ведется круглосуточное дежурство, чтобы выявлять их и тушить,
– говорится в сообщении.
"Ущерб будем устанавливать после того, как будет исключена любая возможность повторных возгораний", – отметил представитель рынка.
Что известно о пожаре на "Барабашово"
Оккупанты обстреляли рынок из системы залпового огня "Град". Внезапно на территории произошел пожар, охвативший примерно 7 гектаров.
Но орки на этом не остановились. Во время тушения пожара они повторно обстреляли рынок. В результате авиаудара пострадали 2 спасателя, один из них впоследствии скончался.
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