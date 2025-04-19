Горит музей под открытым небом: в Канаде пожар в Селе наследия украинской культуры

Село наследия украинской культуры в Канаде охватил пожар. Речь идет о музее под открытым небом, расположенном вблизи города Эдмонтон в провинции Альберта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию в Альберте.

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Пожар в Селе наследия украинской культуры в Канаде

Пожар в музейном комплексе возник в результате распространения огня с окружающих полей. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания травы.

Можем подтвердить, что огонь распространился на сооружения в Селе наследия украинской культуры,

– заявили в полиции.

Также призвали общественность избегать этого района и использовать альтернативные маршруты для передвижения.

Пожар в Селе наследия украинской культуры / Фото Королевской канадской конной полиции в Альберте

В прилегающем к музею районе объявляли эвакуацию населения. Однако вскоре ее отменили. Также из-за пожара перекрывали шоссе.

Около 22:00 по местному времени (05:00 19 апреля по Киеву) полиция сообщила, что пожар контролируется.

Где расположено Село наследия украинской культуры: смотрите на карте

Что известно о Селе наследия украинской культуры