На площади 30-летия Победы в Кривом Роге днем 9 июня загорелся один из вагонов трамвая №2. Пожар случился во время движения транспорта. Огонь уничтожил один из вагонов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Займання у трамваї сталося під час руху

Повідомлення про пожежу у трамваї у Кривому Розі надійшло до рятувальників 9 червня, о 13:25, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Надійшло повідомлення про займання в одному з вагонів швидкісного трамвая на площі 30-річчя Перемоги Саксаганського району міста Кривий Ріг,

– йдеться у повідомленні.

На місце інциденту поїхали рятувальники. Вони встановили, що поблизу наземної відкритої станції "Друга міська лікарня" у другому вагоні швидкісного трамвая №2 виникла пожежа.



У Кривому Розі у трамваї під час руху виникла пожежа / Фото ДСНС

Пожежу вдалося локалізувати о 13:42 та ліквідувати о 14:10. Гасили займання 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.



Пожежу ліквідували: трамвай пошкоджений, потерпілих немає / Фото ДСНС

Трамвай пошкоджений, люди не постраждали

На щастя, на момент прибуття рятувальників усі пасажири самостійно покинули салон трамвая. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Вогонь знищив один з вагонів трамвая, а також частково пошкодив інший на загальній площі 40 квадратних метрів.

У Кривому Розі затушили пожежу у трамваї: дивіться відео