Дым видел почти весь город: в Ужгороде произошел масштабный пожар на складах

В Ужгороде вечером 11 августа вспыхнул масштабный пожар. Впоследствии стало известно, что возгорание произошло на складских помещениях.

Дым видели почти во всех частях города. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые пытаются укротить огонь.

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Что рассказали в ГСЧС о пожаре в Ужгороде

В ГСЧС отметили, что 11 августа в 19:18 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Корытнянской, что в Ужгороде.

В Ужгороде произошел пожар на складах / Фото ГСЧС

По состоянию на 20:30 к тушению привлечено 12 единиц техники и 41 человек: подразделения ГСЧС, полиция, газовая служба, экстренная медицинская помощь, также для подвоза воды привлечена автоцистерна водоканала.

От ГСЧС работает 9 единиц техники и 30 спасателей от пожарно-спасательных подразделений Ужгорода, Среднего и Чопа,

– написали спасатели.

Пожарные работают на месте возгорании в Ужгороде / Фото ГСЧС

Представители ГСЧС также подчеркнули, что мобильная оперативная группа главного управления служба координирует действия привлеченных сил. По состоянию на 21:22 пожар локализован, продолжается ликвидация огня.

Журналист Виталий Глагола также сообщил, что в городе, скорее всего, горят склады с секонд-хендом. По словам медийщика, предварительно, горит здание на предприятии "Ужгородский Турбогаз".

Пожар мог произойти на складах с секонд-хендом: смотрите видео

До этого о сильном возгорании сообщали жители Ужгорода в соцсети. Очевидцы писали, что в небо поднялся огромный столб черного дыма, который видели со всех частей города.