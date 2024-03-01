Успокоили брандспойтом: на Киевщине поджигательницу травы пришлось отпугивать водой
На Киевщине спасатели трижды выезжали на пожар, который совершала местные жительница. В конце концов неутомимую поджигательницу пришлось утолять брандспойтом.
Женщина жгла траву, из-за чего горело поле и сено, что размещалось на нем. Отмечается, что инцидент произошел в Бородянке на улице Майской.
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Брандспойт против поджигательницы
Уже во время первого выезда на пожар спасатели заметили в поле бабушку, которая не обращала на них внимание и продолжала загребать траву. Работники ГСЧС пытались достучаться до женщины, однако попытки ни к чему не привели.
Через некоторое время на то же место снова вызвали пожарную машину – и второй раз на месте спасателей встретила та же самая бабушка. Вследствие совершенного пожара выгорели две соседские стога. На третьей же стоге сидела хозяйка, которая пыталась уберечь ее от поджигательницы.
Инспектор с уважением пытался убедить старушку женщину пойти домой, и казалось ему это удалось. Однако в ГСЧС снова поступило сообщение о пожаре. На этот раз они прибыли на место совместно с полицией.
Горело фермерское поле, а поджигательница все не унималась. Поэтому пришлось отгонять ее с помощью холодного душа и угроз оштрафовать,
– отметили спасатели.
Как отметили в ГСЧС, уже в первый день весны активизировались поджигатели сухой травы. Это несет за собой последствия в виде десятков выездов для спасателей.
Как отгоняли поджигателя травы с поля: смотрите видео
Деятельность ГСЧС
- В ночь на 18 февраля российские военные нанесли удар по Краматорску. Спасатели сразу прибыли на место для ликвидации последствий. В частности, им удалось достать из-под завалов маленького котика.
- Поздно вечером 16 февраля стало известно о о пожаре в здании ресторана "Реберня", что в центре Львова. Задымление возникло около 21:30, а уже через полчаса возгорание было ликвидировано. Здание музея и никакие экспонаты не пострадали.
- К сожалению, случаются и трагические случаи. В Кировоградской области утром 15 февраля возникло возгорание. К сожалению, во время ликвидации пожара погиб начальник караула Виктор Диденко. На момент гибели ему не было и тридцати лет.