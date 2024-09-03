На Киевщине возможно задымление: в Чернобыльской зоне пожар на площади 20 гектаров
Источник:Руслан Кравченко
В Чернобыльской зоне горит лесная подстилка. Огонь охватил площадь ориентировочно 20 гектаров.
Об этом вечером 3 сентября сообщил председатель Киевской КОГА. Он сообщил, что может наблюдаться задымление на Киевщине.
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В Чернобыльской зоне продолжается пожар на площади 20 гектаров
По оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 гектаров,
– говорится в сообщении.
Председатель КОГА отметил, что для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника. Также принимаются все необходимые меры, чтобы локализовать, а потом ликвидировать пожар.
Проводятся замеры радиационного фона, пока он в пределах нормы,
– проинформировал Кравченко.
Отмечается, что ситуацию держат на контроле.
В КГГА также обратились к жителям региона.
"Обращаем внимание жителей области, что из-за пожара, который возник, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевской области, может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуем не находиться длительное время на улице и закрывать окна", – отметили там.
Там также добавили, что обо всех изменениях будут оперативно информировать.