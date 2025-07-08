Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.

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В Валенсии вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в бизнес-помещении, расположенном в жилом доме на проспекте Пуэрто-де-Валенсия.

Из-за пожара пришлось эвакуировать жителей из двух домов с около сотней квартир.

В результате инцидента 14 человек пострадали, им оказали медицинскую помощь. В издании указывают, что у всех них диагностировали отравление дымом.

Мэр Валенсии Мария Хосе Катала вечером во вторник сообщила, что пожарным удалось потушить огонь и они продолжают работать, проверяя каждую квартиру в пострадавших домах.

"Главной проблемой будет количество дыма и легковоспламеняющиеся материалы в помещении, поэтому некоторые люди не смогут провести ночь у себя дома", – отметила она.

После того как завершат тушение и осуществят проверку всего жилого квартала, полиция Валенсии начнет расследование причин пожара, подчеркнула мэр.