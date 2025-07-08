Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.

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У Валенсії спалахнула пожежа

Пожежа спалахнула в бізнес-приміщенні, розташованому в житловому будинку на проспекті Пуерто-де-Валенсія.

Через пожежу довелося евакуювати жителів з двох будинків з близько сотнею квартир.

Внаслідок інциденту 14 осіб постраждали. Їм надали медичну допомогу. У виданні вказують, що у всіх них діагностували отруєння димом.

Мер Валенсії Марія Хосе Катала ввечері у вівторок повідомила, що пожежникам вдалося загасити вогонь і вони продовжують працювати, перевіряючи кожну квартиру в постраждалих будинках.

"Головною проблемою буде кількість диму і легкозаймисті матеріали в приміщенні, тому деякі люди не зможуть провести ніч у себе вдома", – зазначила вона.

Після того як завершать гасіння та здійснять перевірку всього житлового кварталу, поліція Валенсії розпочне розслідування причин пожежі, наголосила мер.