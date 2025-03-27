Трагедия в Сумской области: в пожаре погибли 3 человека, среди них 4-летний ребенок

В четверг, 27 марта, в 16:45 в селе Камыши Ахтырского района Сумской области загорелся жилой дом. В результате пожара погибли 3 человека.

Среди жертв – 4-летний ребенок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

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Что известно о трагедии

Спасатели ликвидировали пожар в 17:32. На месте происшествия обнаружили тела 2 погибших.

Еще 2 пострадавших госпитализировали. К сожалению, медики не смогли спасти 4-летнего ребенка.

В ГСЧС устанавливают причины возгорания и призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

К слову, 17 марта в селе Новомихайловка Сахновщинской громады Берестинского района Харьковской области спасатели также тушили пожар в частном домовладении, площадью 50 квадратных метров.

На месте обнаружили тела 3 человек – 46-летнего мужчины, 41-летней женщины и 10-летней девочки. Спасся только 14-летний мальчик, он получил острую реакцию на стресс. Причины возгорания сейчас устанавливаются.