Детали собрал 24 Канал. Также мы взяли эксклюзивный комментарий у спикера ГСЧС Киева Павла Петрова.
Смотрите также Целую семью вытащили из-под завалов в Киевской области: впечатляющее видео ГСЧС
Что известно о пожаре в Киеве 12 января?
Местные паблики указывали, что пылает рынок на площади Тараса Шевченко.
Пожар на Оболони в Киеве 12 января: смотрите видео
Огонь перекинулся уже на другие здания. Полиция на месте, пожарные в дороге,
– цитировали они очевидцев.
Загорелся рынок на Оболони / Фото из телеграм-каналов
Площадь Тараса Шевченко – это Минский массив. Если брать глобальнее, то это Оболонь.
Что говорят в ГСЧС о возгорании?
Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сказал, что спасатели работают по повышенному рангу вызова. Ориентировочная площадь пожара – 150 квадратных метров. Возгорание произошло в торговом ряду рынка, и есть угроза распространения огня на другие киоски.
Какие пожары были в Киеве за последнее время?
Утром 12 января на улице Андрея Верхогляда на Печерске загорелся припаркованный Porsche. В дальнейшем огонь распространился на Range Rover, который был рядом.
А вот на улице Шулявской были жертвы. Там 11 января горела сильно захламленная квартира, тела двух человек нашли без признаков жизни. 9 человек из соседних квартир оказались заблокированными в собственных квартирах из-за сильного задымления. Спасатели вывели их на свежий воздух.