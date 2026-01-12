Детали собрал 24 Канал. Также мы взяли эксклюзивный комментарий у спикера ГСЧС Киева Павла Петрова.

Что известно о пожаре в Киеве 12 января?

Местные паблики указывали, что пылает рынок на площади Тараса Шевченко.

Пожар на Оболони в Киеве 12 января: смотрите видео

Огонь перекинулся уже на другие здания. Полиция на месте, пожарные в дороге,

– цитировали они очевидцев.

Загорелся рынок на Оболони / Фото из телеграм-каналов

Площадь Тараса Шевченко – это Минский массив. Если брать глобальнее, то это Оболонь.

Что говорят в ГСЧС о возгорании?

Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сказал, что спасатели работают по повышенному рангу вызова. Ориентировочная площадь пожара – 150 квадратных метров. Возгорание произошло в торговом ряду рынка, и есть угроза распространения огня на другие киоски.

