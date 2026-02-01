В Киеве вспыхнул пожар на одном из известных рынков: есть пострадавший

В ночь на 1 февраля в Подольском районе Киева вспыхнул пожар на территории одного из рынков. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Что произошло на рынке?

Сообщение о пожаре на проспекте Василия Порика поступило около 04:56.

По словам спасателей, возгорание возникло в одноэтажной бытовке, после этого огонь распространился на металлические одноэтажные киоски торгового ряда.

Уже в 06:12 пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров.

Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего. Мужчину с ожогами различной степени тяжести передали бригаде скорой медицинской помощи.

Сейчас причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Чрезвычайники ликвидировали пожар / Фото: ГСЧС

