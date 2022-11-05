Потолок рассыпался на куски: как начинался пожар в Костроме – в сети появилось видео

В сети опубликовали видео начала пожара в российской Костроме в кафе "Полигон". На кадрах видно, как от огня разрушается потолок заведения.

На видео видно, как посетители кафе пытаются в панике выбежать из заведения. В то же время следователи говорят, что запасные выходы из кафе были закрыты.

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Как начался пожар в Костроме

По предварительным данным, 23-летний Станислав Ионкин, уроженец Свердловской области из ракетницы выстрелил в потолок кафе и скрылся с места трагедии. Следует отметить, что вероятно, мужчина воевал против Украины и в августе вернулся с фронта из-за ранений.

Начало пожара в кафе в Костроме: смотрите видео

Российские правоохранители настаивают на возбуждении уголовного дела не только против Ионкина, которому грозит до 10 лет тюрьмы, но и против администрации кафе из-за закрытых пожарных выходов.

Пожар в кафе в Костроме: главное

В ночь на 5 ноября в российской Костроме в кафе "Полигон" разгорелся масштабный пожар. По предварительным данным, в кафе возникла потасовка с участием Станислава Ионкина, после которой он выстрелил из ракетницы "Сигнал охотника". Причины потасовки пока неизвестны.

По данным российских СМИ, в Кострому Ионкин приехал именно для прохождения медкомиссии после ранения, чтобы его снова отправить в зону боевых действий.

Площадь пожара, возникшего после выстрела из ракетницы, составила около 3,5 тысяч квадратных метров. Из кафе эвакуировали 250 человек.

Однако эвакуация осложнялась тем, что почему-то из 7 эвакуационных выходов работали только 3, так что спасателям пришлось буквально выламывать закрытые двери.

Пожар также унес жизни. В СМИ сообщают, что в результате возгорания погибли по меньшей мере 15 человек.

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