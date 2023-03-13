В польской школе, где проживают украинские беженцы, вспыхнул пожар в котельной

Поздно вечером в воскресенье, 12 марта, в польской Велькой Порембе, недалеко от Освенцима, вспыхнул огонь в котельной школы. Поэтому всех жителей здания оперативно эвакуировали.

Ими оказались 33 беженца из Украины, среди которых были и дети. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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Пожар был ликвидирован оперативно

Польским спасателям удалось быстро ликвидировать пожар в котельной, отделенный от здания школы. После этого они проверили помещение учебного заведения на наличие угарного газа. Только после удостоверения, что все показатели в норме, украинцам разрешили вернуться в свои помещения.

Спасатели уже передали нам дом. Его жители вернулись в классы, где они проживают. Никому ничего не произошло,

– сказал войт гмины Велька Поремба Мирослав Смоларек.

Последствия возгорания

Из-за небольшого пожара котельная школы не работает. По словам Мирослава Смоларека, пока помещение школы не обогревается. Однако стены учебного заведения достаточно толстые, 60–70 сантиметров, поэтому там хорошо сохраняется тепло.

На следующий день после пожара полиция и эксперты устанавливали причины возникновения огня. После их работы котельную обещают снова запустить для подачи тепла в помещения школы. Если же это сделать будет невозможно, жильцов могут переселить в другой дом.