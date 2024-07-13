Российские паблики переполнены кадрами с пожарами, которые охватили Краснодар. Отмечается, что в городе произошло сразу несколько возгораний. Впрочем, официально подтвердили пока только одно в районе Западного Обхода. Там, сообщается, вспыхнуло производственное здание Реброидного завода.

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Масштабный пожар в Краснодаре

Пламя распространилось на площадь 5000 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. Причины чрезвычайной ситуации выясняются.

Очевидцы пишут, что горит ангар возле Рубероидного завода. Известно, что пожарный поезд подключили к тушению пожара в районе Западного обхода.

Впоследствии в российском МЧС уточнили, что загорелось производственное здание по изготовлению модульных каркасных зданий, площадь возгорания – 1500 квадратных метров. К тушению привлечены 90 человек и 37 единиц техники.

Пожары в Краснодаре: смотрите видео

Напомним, что ночью жарко было в Ростовской области. Там дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим.