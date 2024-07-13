Російські пабліки переповнені кадрами з пожежами, які охопили Краснодар. Зазначається, що у місті відбулося одразу кілька загорянь. Втім, офіційно підтвердили наразі лише одну у районі Західного Обходу. Там, повідомляється, спалахнула виробнича будівля Реброїдного заводу.

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Масштабна пожежа у Краснодарі

Полум'я поширилося на площу 5000 квадратних метрів. На місці працюють понад 50 спеціалістів та 15 одиниць техніки. Причини надзвичайної ситуації з'ясовуються.

Очевидці пишуть, що горить ангар біля Рубероїдного заводу. Відомо, що пожежний потяг залучили до гасіння пожежі у районі Західного обходу.

Згодом у російському МНС уточнили, що загорілася виробнича будівля з виготовлення модульних каркасних будівель, площа займання – 1500 метрів квадратних. До гасіння залучено 90 осіб та 37 одиниць техніки.

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Нагадаємо, що вночі спекотно було у Ростовській області. Там дрони СБУ атакували нафтобазу з пальним.