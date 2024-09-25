В Мариуполе вспыхнул крупный пожар в районе базирования российских оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул огромный пожар. Огонь виден в Кальмиусском районе города.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что пожар вспыхнул в районе базирования оккупантов. Ранее писали, что россияне под видом "гуманитарных конвоев" перевозят в грузовиках ракеты для систем ПВО и боеприпасов через город.

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Что известно о мощном пожаре у оккупантов в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о пожаре ориентировочно в 17:10 25 сентября.

В Мариуполе большой пожар в районе базирования оккупантов в Кальмиусском районе в направлении поселка Сартана,

– отметил Андрющенко.

Он пожелал, чтобы у россиян дальше "горело ясно".



У россиян в Мариуполе вспыхнул пожар 25 сентября 2024 года

Кстати, ранее Петр Андрющенко объяснял, что возгорания у россиян в Мариуполе в этом году возникают все чаще. Причина их проста – оккупанты осуществляют пожары исключительно за деньги. В частности, враги хотят получить компенсации из-за пожаров от России.

Так, экс-регионал и член партии "Единая Россия" Савелий Вашура имеет зоопарк в парке Гурова в Кальмиусском районе, который не приносит прибыли. Поэтому он решил поджечь камыш вокруг, чтобы получить компенсацию или стать на баланс города и удерживать зверинец за региональные средства. Подробнее о ситуации с пожарами в Мариуполе – читайте по ссылке.