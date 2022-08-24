На фоне тревог и взрывов в Украине в москве произошел масштабный пожар: есть погибший

В северной части москвы вспыхнул пожар. Пожарные тушили его пол вечера, а он все разрастался.

Пожар произошел в трехэтажном складском помещении на общей площади около 150 "квадратов", но впоследствии огонь значительно разросся. Об этом сообщает российское мчс.

К теме В машине было двое: что не так с убийством дугиной

Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16:27, когда по всей Украине звучала воздушная тревога из-за массированных российских обстрелов.

Сообщается, что пожарные немедленно уехали по заявке. Оказалось, что загорелся склад в размере 150 квадратных метров. Но впоследствии пожар разросся до 800 квадратных метров, а затем увеличился до 1,5 "квадратов".

В москве горел склад: смотрите видео

В результате пожара в Москве есть погибший

Известно, что в результате пожара в Москве погиб 1 человек. Еще двоих госпитализировали в больницы.

Приблизительно через 4 часа пожар ликвидировали. Его тушили около 150 человек. Известно, что россияне уже начали "расследование". Однако впоследствии экстренные службы заявили, что к пожару на складе мог привести аварийный режим работы энергосети в условиях жары.

К слову, сейчас в Рязанской области россии продолжаются масштабные пожары, из-за чего москвичи часто страдают от дыма и запаха гари.

Еще один склад загорелся в подмосковье

Впоследствии стало известно, что в подмосковном поселке тучковое загорелся металлический склад. В общей сложности площадь возгорания составила 750 квадратных метров. На место происшествия выехали пожарные.

К теме – поведение оккупантов грозит аварией на ЗАЭС: смотрите видео