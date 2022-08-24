Пожежа сталася у триповерховому складському будинку на загальній площі близько 150 "квадратів", але згодом вогонь значно розрісся. Про це повідомляє російське мнс.

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Площа пожежі становила понад тисячу квадратних метрів

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 16:27, якраз коли по всій Україні лунала повітряна тривога через масовані російські обстріли.

Повідомляється, що пожежники негайно виїхали за заявкою. Виявилось, що загорівся склад розміром 150 квадратних метрів. Але згодом пожежа розрослась до 800 квадратних метрів, а згодом збільшилася до 1,5 "квадратів".

У москві горів склад: дивіться відео

Внаслідок пожежі у москві є загиблий

Відомо, що внаслідок пожежі у москві загинула 1 людина. Ще двох госпіталізували до лікарень.

Приблизно через 4 години пожежу ліквідували. Її гасили близько 150 надзвичайників. Відомо, що росіяни вже почали "розслідування". Проте згодом екстрені служби заявили, що до пожежі на складі міг призвести аварійний режим роботи енергомережі в умовах спеки.

До слова, зараз у Рязанській області росії тривають масштабні пожежі, через що москвичі часто страждають від диму та запаху гару.

Ще один склад загорівся у підмосков'ї

Згодом стало відомо, що у підмосковному селищі тучкове загорівся металевий склад. Загалом площа займання склала 750 квадратних метрів. На місце події виїхали пожежники.

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