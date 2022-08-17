Місцева влада повідомляє, що у пожежі винна сильна спека. У рязанській області оголосили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Горить 500 гектарів заповідника

Полум'я охопило 500 гектарів Окського заповідника у Спаському районі. Загалом нарахували чотири осередки займання, які зараз намагаються загасити місцеві служби.

Жителі москви скаржаться на запах гару

Жителі різних частин Москви повідомляють про запах гару. Зокрема, запах відчувається в районі Крилатське, що неподалік Борівського шосе, а також у Зюзині та підмосковному Можайському.

Місцева влада заявила, що запах бути викликаний лісовими пожежами в Рязанській області, а на території столиці пожеж немає. Також там запевнили, що концентрація шкідливих речовин у мскві в нормі, а зникненню запаху гару від пожеж, мовляв, заважає східний вітер.

Нагадаємо, що 15 серпня масштабна пожежа спалахнула у Ростовській області, яка межує з Україною. Вогонь надзвичайно швидко поширювався, внаслідок чого російські рятувальники не могли його приборкати. Площа пожежі склала близько 2 тисячі квадратних метрів. Серед людей розпочалась паніка і вони почали виїжджати з регіону.

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