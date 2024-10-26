В Одессе – пожар большой силы: в сети распространили жуткие кадры

Поздно вечером в Одессе произошел масштабный пожар. Местные телеграм-каналы сообщают, что огонь становится все сильнее.

Отмечается, что пожар возник в районе Второй Заставы в Одессе. Речь идет о Хаджибейском районе города, где расположена железнодорожная станция.

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Что произошло

Местные паблики публикуют видео мощного и высокого пламени, которое поднимается над Одессой. Также они отмечают, что якобы горят склады. В то же время говорят, что это не связано с прилетом.

В городе стоит очень сильный запах пожарища и вонь. Жителям советуют закрывать окна.

Кадры пожара в Одессе: смотрите видео

Люди оказались заблокированными в электричке из-за пожара, вокруг лежат оборванные провода под напряжением, – сообщают пассажиры.

Кстати, во Львове недавно произошел большой пожар на территории автобусного завода.