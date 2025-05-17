Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о трагедии в Новых Маяках

Так, в селе Новые Маяки Березовского района произошел пожар в хозяйственной постройке.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух мальчиков, 2018 и 2019 годов рождения,

– сообщили спасатели.

Пожар удалось локализовать в 12:13 и полностью ликвидировать в 12:25. Отмечается, что обстоятельства трагедии выясняются.

Сооружение, которое сгорело в Одесской области / фото ГСЧС

В пожаре погибли двое детей / фото ГСЧС

Заметим, утром 17 мая россияне атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья в Сумской области. Известно о 9 погибших и 7 раненых, трое из них – в тяжелом состоянии. В частности, враг убил целую семью – отца, мать и их дочь.