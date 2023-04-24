Подача блюда унесла жизни: вечер в ресторане в Мадриде закончился трагедией

В мадридском ресторане Burro Canaglia Bar&Resto вспыхнул пожар. Он унесл жизни двух человек. По предварительным данным, вызвать трагедию могла паяльная лампа для фламбировки десертов.

Ничто не предвещало беды. Посетители наслаждались приятным вечером в ресторане итальянской кухни. Они еще не подозревали, что в считанные минуты у Burro Canaglia Bar&Resto произойдет настоящая трагедия.

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По данным местных СМИ, пожар вспыхнул после 23:00. Рут – посетительница ресторана – рассказала, что трагедия разыгралась на ее глазах. Официант фламбировал блюдо, и вдруг все вокруг вспыхнуло.

Огонь распространялся очень быстро. Официанты пытались бороться с пламенем. Однако у них ничего не получалось. Испуганные посетители и работники пытались спастись. Люди кричали, что повара остаются внутри здания, потому что кухня находится в глубине. Часть посетителей также находились в огненной ловушке. Люди пытались помочь друг другу.

Спасатели оперативно прибыли в Burro Canaglia Bar&Resto. Они начали эвакуировать людей. К сожалению, известно о двух жертвах. По данным СМИ, пожар унес жизнь работника ресторана. Кроме того, пострадали не менее 10 человек.

Детали трагедии расследуют.