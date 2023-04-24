Подача блюда унесла жизни: вечер в ресторане в Мадриде закончился трагедией
Источник:El Pais
В мадридском ресторане Burro Canaglia Bar&Resto вспыхнул пожар. Он унесл жизни двух человек. По предварительным данным, вызвать трагедию могла паяльная лампа для фламбировки десертов.
Ничто не предвещало беды. Посетители наслаждались приятным вечером в ресторане итальянской кухни. Они еще не подозревали, что в считанные минуты у Burro Canaglia Bar&Resto произойдет настоящая трагедия.
Обратите внимание В Киеве на Лобановского был пожар, дым виден из разных районов: в ГСЧС объяснили, что произошло
По данным местных СМИ, пожар вспыхнул после 23:00. Рут – посетительница ресторана – рассказала, что трагедия разыгралась на ее глазах. Официант фламбировал блюдо, и вдруг все вокруг вспыхнуло.
Огонь распространялся очень быстро. Официанты пытались бороться с пламенем. Однако у них ничего не получалось. Испуганные посетители и работники пытались спастись. Люди кричали, что повара остаются внутри здания, потому что кухня находится в глубине. Часть посетителей также находились в огненной ловушке. Люди пытались помочь друг другу.
Спасатели оперативно прибыли в Burro Canaglia Bar&Resto. Они начали эвакуировать людей. К сожалению, известно о двух жертвах. По данным СМИ, пожар унес жизнь работника ресторана. Кроме того, пострадали не менее 10 человек.
Детали трагедии расследуют.