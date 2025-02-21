В России произошел огромный пожар на заводе по переработке пластика: впечатляющее видео

Ночью 21 февраля российские СМИ сообщили, что в Калужской области занялся огромный пожар. Огонь охватил большую площадь.

24 Канал передает детали.

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Что известно о пожаре в Калужской области 21 февраля

МЧС проинформировало, что вспыхнуло вторсырье на открытой площадке. Это произошло на заводе по переработке пластика рядом с селом Окороково Жуковского района.

Зарево и столб дыма видели за несколько километров – из города Обнинск.

И действительно, ролики, которые распространяют с места, поражают.

Смотрите видео пожара в Калужской области 21 февраля

Столб дыма действительно огромный.

Как известно, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. Возгорание локализовали, не допустив распространения огня на производственные помещения и склад с готовой продукцией.

На днях после атаки дронами горел Сызранский НПЗ. Он приостановил работу. А также один из институтов в Москве, который работает на министерство обороны.