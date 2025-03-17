Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
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Кадры пожара во Владикавказе
Местные жители жалуются, что город горит уже второй день.
Утром 17 марта возгорание произошло по улице Пожарской.
Пожар в российском Владикавказе: смотрите видео
Владикавказ. Осетия. РФ. Вдруг вспыхнула военная больница. Бывает. Хорошо,
– прокомментировал эту ситуацию Петр Андрющенко.
На опубликованных видео видно, что что-то серьезно загорелось под стеной здания, вероятно, строительные материалы. Рядом растерянно стояли рабочие и работал экскаватор.
Возгорание возле больницы во Владикавказе: смотрите видео
Оттуда валил черный и густой дым. Его было видно издалека.
Возгорание возле больницы во Владикавказе: смотрите видео
Кроме того, по сообщению местных телеграмм-каналов, в поселке Южном под Владикавказом было видно дым возле воинской части.