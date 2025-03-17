Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия ночной атаки в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал, что ночью происходила попытка "массированной атаки беспилотниками" по объектам, расположенным на территории региона, в частности топливно-энергетического комплекса. Конечно, российский чиновник обвинил в этой атаке "украинских военных".

По словам губернатора, рабочие смены на предприятиях были заблаговременно эвакуированы. А средства РЭБ и ПВО якобы отработали по целям в штатном режиме.

В то же время Бабушкин заявил, что во время падения обломков БПЛА на территории объекта якобы произошло возгорание. Чиновник сказал, что "ситуация контролируемая", а специалисты экстренных служб на месте "немедленно приступили к устранению последствий".

Также губернатор Астраханской области рассказал, что во время атаки якобы пострадал один человек. Сейчас пострадавший доставлен в больницу.

Интересно, что о налете неизвестных дронов по Астраханской области написал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он сказал, что эти беспилотники ударили по топливно-энергетическому комплексу, а также, что интенсивность работы этих неизвестных дронов растет.