Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наслідки нічної атаки в Астраханській області

Губернатор Астраханської області Ігорь Бабушкін написав, що вночі відбувалася спроба "масованої атаки безпілотниками" по об'єктах, розташованих на території регіону, зокрема паливно-енергетичного комплексу. Звичайно, російський посадовець звинуватив у цій атаці "українських військових".

За словами губернатора, робочі зміни на підприємствах були завчасно евакуйовані. А засоби РЕБ та ППО буцімто відпрацювали по цілях у штатному режимі.

Водночас Бабушкін заявив, що під час падіння уламків БпЛА на території об'єкта нібито сталося займання. Посадовець сказав, що "ситуація контрольована", а фахівці екстрених служб на місці "негайно розпочали усунення наслідків".

Також губернатор Астраханської області розповів, що під час атаки буцімто постраждала одна людина. Наразі потерпілого доставлено до лікарні.

Цікаво, що про наліт невідомих дронів по Астраханській області написав і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він сказав, що ці безпілотники вдарили по паливно-енергетичному комплексу, а також, що інтенсивність роботи цих невідомих дронів зростає.